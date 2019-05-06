Шереметьево будет работать с ограничениями до вечера 6 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево будет работать с ограничениями до вечера понедельника, возможны изменения в расписании рейсов. Об этом предупреждает пресс-служба аэропорта.

"6 мая возможны изменения в расписании рейсов аэропорта Шереметьево. Международный аэропорт Шереметьево в настоящее время работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения введены до 18:00 мск в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ", - говорится в сообщении аэропорта.

В Шереметьево также отметили, что авиакомпании по своим каналам коммуникаций информируют клиентов о статусе рейсов; пассажиры также могут получить информацию о статусе рейсов в колл-центрах и на сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.