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"ВКонтакте" сообщила об устранении проблем в работе сервиса

Ранее некоторые пользователи соцсети жаловались на сбои

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" сообщила об устранении проблем в работе сервиса, которые наблюдались в понедельник у некоторых пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"Неполадки полностью устранены", - сообщили во "ВКонтакте".

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, проблемы в работе "ВКонтакте" начались в понедельник после 13:00 мск. Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жаловались на работу сайта соцсети (51%), вход в свой аккаунт (31%), отправку и получение сообщений (17%).

Сбой наблюдался по всей России, чаще всего о нем сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Краснодара, Казани, Челябинска и Нижнего Новгорода.

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