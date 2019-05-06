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"Уралхим" полностью оплатит лечение пострадавшего в инциденте на "Азоте"

Также планируется оказать помощь семьям трех погибших

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Уралхим" полностью возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего в инциденте на березниковском "Азоте", а также выплатит материальную помощь семьям трех погибших сотрудников и компенсирует расходы на погребение, сообщает пресс-служба "Азота" (входит в "Уралхим").

"Руководством компании принято решение о выплате материальной помощи семьям трех погибших сотрудников и компенсации расходов на погребение. Кроме того, "Уралхим" полностью возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего, который находится в больнице", - сказано в сообщении.

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