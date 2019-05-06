"Газпром" за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Газпром" в январе - апреле, по предварительным данным, добыл 181 млрд куб. м газа, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает компания.

При этом в страны дальнего зарубежья за четыре месяца компания поставила 64,4 млрд куб. м газа, что на 8,4% ниже показателя января - апреля 2018 года. Объем экспорта, несмотря на общее снижение, в ряде стран превысил уровень четырех месяцев прошлого года. В частности, поставки в Австрию выросли на 20,5%, в Венгрию - на 42,5%, в Чехию - на 40,3%, в Словакию - на 15,7%.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за отчетный период сократился на 3,8%, или на 4,3 млрд куб. м.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал журналистам, что "Газпром" может достигнуть уровня поставок газа в Европу в 200 млрд куб. м в год и будет стремиться к этому ориентиру.

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.