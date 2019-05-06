АК "Ямал" отказалась от покупки 10 самолетов SSJ-100 из-за расходов на обслуживание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" не будет расширять парк самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за высоких расходов на их обслуживание. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Василий Крюк, слова которого приводит пресс-служба "Ямала".

"Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100. Сейчас в парке авиакомпании 15 самолетов данного типа. Ранее сообщалось о намерении приобрести еще 10 таких машин.

"Не будем [их] приобретать. К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк [Sukhoi Superjet 100]", - приводятся слова Крюка в сообщении. При этом приостанавливать эксплуатацию имеющихся самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпания пока не планирует, добавил он.

Ранее в пресс-службе "Ямала" сообщили, что авиакомпания не планирует усиливать меры безопасности при выполнении рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100 и ограничивать полеты после катастрофы авиалайнера этой модели в аэропорту Шереметьево до выяснения причин случившегося.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории "С" (крейсерская скорость - 830 км/ч, максимальная - 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу - 1700 м.