Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,05-0,22%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,05% - до 2579,75 пункта, индекс РТС снизился на 0,22%, до 1245,59 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,33%, до 65,29 рубля, курс евро увеличился на 0,21%, до 73,09 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,34% - до $70,57 за баррель.

"Ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу индекса Мосбиржи в диапазон 2500-2550 пунктов", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В понедельник российский рынок отыгрывал резкое снижение риск-аппетитов и стоимости нефти Brent ниже $70, произошедшие на фоне твита Дональда Трампа о слишком медленном прогрессе в торговых переговорах США и Китая", - пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Во вторник общерыночный оптимизм может продолжить свое восстановление по мере поступающих новостей. По нашим ожиданиям, нефть консолидируется выше $70, курс рубля - вблизи отметки 65, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи 2550-2580 пунктов", - добавил он.

"С технической стороны пара USD/RUB вернулась к сильному уровню сопротивления в 65,2 рубля за доллар. На фоне глобального укрепления доллара и в отсутствие неожиданных новостей пара USD/RUB попробует закрепиться в диапазоне 65,2-65,85, а в предпраздничный день/выходные валютная пара может предпринять попытку ухода выше 66 рублей за доллар", - рассказал заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок.