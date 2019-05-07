Посевная в Татарстане обойдется в 25 млрд рублей

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Затраты на весенние посевные работы обойдутся аграриям Татарстана в 25 млрд рублей, при этом 11 млрд составят кредитные средства. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

"Ресурсами мы обеспечены, затраты, правда, большие. Посевные работы составляют примерно 25 млрд рублей затрат, из них значительная часть - это привлекаемые кредитные ресурсы, порядка 11 млрд рублей", - сказал он. По словам министра, отрасль получает и государственную поддержку, так, власти региона направили аграриям по разным статьям порядка 5,5 млрд рублей в качестве поддержки до начала весенне-полевых работ.

Министр отметил, что с учетом разных климатических зон в республике различается и темп посевной кампании. Ряд районов завершат посевную уже ко Дню Победы, в некоторых районах, учитывая специфику культур, посевная продлится еще несколько дней.

"Задача поставлена максимально в районах республики к 10 мая основные работы весенне-полевых работ в части посева завершить", - добавил Марат Ахметов.

Он также добавил, что поля, где из-за непогоды погибли озимые, засеют яровыми культурами.

В текущем году более 150 тыс. гектаров озимых погибло в Татарстане из-за непогоды, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей. Серьезно пострадали более половины площадей озимых культур. Как уточнил Ахметов, высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений. Ухудшили состояние озимых минусовые температуры 13-15 апреля - до 18 градусов мороза.

"Нам еще придется такие же затраты нести, чтобы пересеять эти поля яровыми культурами. Часть полей, конечно, будут подсеяны, уже сделано многое, пока в почве влага есть, чтобы семена именно попадали во влажную почву, чтобы получить хорошие всходы", - сказал он.

По словам министра, в данный момент идет процесс инвентаризации полей, где погибли озимые культуры, для каждого хозяйства, каждого района с актированием и фотофиксацией. На данный момент процесс инвентаризации идет к завершению. Министерство рассчитывает, чтобы будут найдены финансовые "источники для того, чтобы смягчить потери".

"Мы в определенной степени, конечно, рассчитываем на определенную поддержку в части возмещения понесенных затрат хотя бы на прошлогодний посев, затраты на семена, дизтопливо - это порядка 1,5 млрд рублей - затраты, понесенные на эти площади", - сказал он.