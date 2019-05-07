Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские рестораторы обсуждают возможность введения платного бронирования столиков, чтобы сократить издержки от неявки посетителей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

До 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом. В итоге рестораторы несут потери, которых можно будет избежать, если ввести новую услугу платного бронирования столиков, отмечает издание.

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов. В качестве примера ресторатор приводят опыт Европы, где некоторые рестораны при резервировании столика блокируют фиксированную сумму на банковской карте клиента, и, если гость не приходит, заведение списывает средства.

"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого", - приводит слова Бухарова издание.

Он добавил, что сейчас юристы прорабатывают риски и изучают, как избежать обвинений в навязывании услуг потребителям. В Роспотребнадзоре пока не ответили на запрос ТАСС о том, будет ли являться платное бронирование навязанной потребителю услугой.

Если инициатива все-таки будет реализована, предполагается, что стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана. Однако для реализации идеи нужно разработать специальный онлайн-сервис, отмечают эксперты.