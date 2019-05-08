Годовая инфляция в России в апреле составила 5,2%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в апреле 2019 года (к апрелю 2018 года) составила до 5,2% после 5,3% в марте, сообщается в материалах Росстата. В месячном выражении инфляция в апреле составила 0,3%.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,4%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги - на 0,2%.

Дорожали овощи и крупы

В апреле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, белокочанная капуста стала дороже на 23,8%, морковь - на 11,1%, помидоры - на 10,6%, свекла - на 7,7%, лимоны - на 7,1%, репчатый лук - на 5,4%, чеснок - на 4%, груши - на 2,8%, виноград - на 2,3%, бананы - на 2,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 19,4%, апельсины - на 5,8%.

Рост цен был отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено - на 5,6%, крупы овсяная и перловая - на 2,3%, манная - на 1,2%, вермишель - на 1%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле заметно выросли цены на баранину - на 3,9% и муку пшеничную - на 1,6%. Хлеб ржаной и из пшеничной муки высшего сорта, бараночные и булочные изделия сдобные, рыба мороженая (кроме лососевых пород) и неразделанная, молоко стерилизованное, соль, мороженое сливочное, шоколад, кондитерские изделия, в том числе мучные, подорожали на 0,7-1%.

Вместе с тем охлажденные и мороженые куры стали дешевле на 2%, национальные сыры и брынза - на 0,9%, окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кальмары мороженые, икра лососевых рыб отечественная - на 0,2-0,6%.

Цены на медикаменты

В апреле заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 2,9%, левомеколь - на 2,7%, лоратадин и офтан катахром - на 2,3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты - на 0,8-1,3%. Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0,5%, супрастин и сульфацетамид - на 0,3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%.

Из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств более всего подорожали мыло хозяйственное - на 0,9% и стиральный порошок - на 0,7%. В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0,7%.

Среди наблюдаемых видов строительных материалов на 0,7% дороже стал цемент тарированный, еврошифер, кирпич красный, рубероид, на 0,6% - обои бумажные, на 0,5% - краски масляные, эмали отечественные.

Среди прочих наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожали газовое моторное топливо - на 2,2%, фотоаппараты, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников, ковры, товары для животных и садоводства, отдельные виды демисезонной одежды и обуви для детей и взрослых, мебели, бумажно-беловых и парфюмерно-косметических товаров, печатных изданий - на 0,6-1,5%.

Одновременно цены на дизельное топливо и флеш-накопители USB снизились на 1,1%, смартфоны, электроутюги, телевизоры цветного изображения, свежесрезанные цветы - на 0,5-0,7%.

Подорожали сотовая связь и путевки в санатории

В апреле среди наблюдаемых видов услуг наиболее заметно возросла стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе - на 4,6%, а также пересылка простого письма внутри России - на 4,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1,9%. При этом тарифы на проезд в железнодорожном транспорте снизились на 0,3%.

На 0,5-1,7% возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, плата за аренду индивидуального банковского сейфа, цена на первичный консультативный прием у врача специалиста, физиотерапевтическое лечение, исходящее sms-сообщение, отдельные виды ветеринарных и бытовых услуг.

Путевки в санатории на территории России, а также билеты в музеи и на выставки подорожали на 0,8%. Одновременно отмечено снижение цен на зарубежные туры, в частности, на отдых в Таиланде - на 3%, Испании - на 1,1%, экскурсионные поездки в Германию - на 0,2%. Вместе с тем заметно подорожал отдых в Греции - на 2,1%, поездки в Китай - на 1,5%.

Кроме того, на 0,9% снизилась стоимость устной консультации юриста по семейным вопросам, на 0,6% - абонентская плата за мобильный интернет, на 0,2% - начальный курс обучения вождению легкового автомобиля.