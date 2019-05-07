РЖД запустят дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом на майские праздники

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. РЖД направят дополнительные "Ласточки" между Москвой и Санкт-Петербургом в майские праздники, сообщается в пресс-релизе компании.

"Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки в майские праздники, РЖД назначает 8, 9, 11 и 12 мая дополнительные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов)", - говорится в сообщении.

В частности, из Москвы в Санкт-Петербург электропоезда назначены на 8 и 11 мая. Они будут отправляться из Москвы в 16:53 мск и прибывать в Петербург в 0:21 мск 9 мая.

Кроме того, 9 и 11 мая поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Москву, будут отправляться из Петербурга в 13:58 мск и 15:26 мск соответственно и прибывать в столицу в 21:52 мск и 23:33 мск.

В РЖД отметили, что продажа билетов на дополнительные "Ласточки" уже открыта, напомнив, что для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения.