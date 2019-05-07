Более 450 тыс. туристов посетили курорты Карачаево-Черкесии в I квартале 2019 года

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Число туристов, которые посетили курорты Карачаево-Черкесии c января по март 2019 года, составило 450 тыс. человек, превысив прошлогодние показатели на 50 тыс. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства туризма и молодежной политики Карачаево-Черкесии.

"Курорты Карачаево-Черкесской Республики за I квартал 2019 года посетило 450 тыс. туристов, что на 50 тыс. человек больше показателей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В министерстве уточнили, что рост туристического потока связан с введением новых объектов инфраструктуры, которые позволят увеличить горнолыжный сезон на три месяца. В частности, с началом работы северно-ориентированного склона деревни Романтик, где расположена новая канатная дорога "Северное сияние" с пропускной способностью 2,5 тыс. человек в час. При этом отмечается рост потока гостей из центральной России.

По данным министерства, увеличение числа туристов также связано с открытием дороги к комплексу "Медовые водопады" в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и выездного туризма в РФ".

За 2018 год КЧР посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. В 2019 году власти Карачаево-Черкесии ожидают увеличения показателей на 20%.