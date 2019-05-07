Мосбиржа снизила объем торгов в апреле на 4,6%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле уменьшился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 73,8 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Годом ранее общий объем торгов производился на сумму 77,4 трлн рублей.

Лучшую динамику по отношению к предыдущему году продемонстрировал рынок облигаций, увеличившись на 24,3%. Рынок репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 22,2%, рынок фьючерсов и опционов на товары - на 18,4%, рынок репо с центральным контрагентом - на 12,5%.

Согласно информации торговой площадки, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в апреле увеличился на 0,9% и достиг 3 163,2 млрд рублей. На срочном рынке объем торгов составил 6,3 трлн рублей, в апреле 2018 года - 8,2 трлн рублей в апреле 2018 года.

Объем торгов на валютном и денежном рынке снизился. На валютном рынке - примерно на 3,1%, до 30,8 трлн рублей, на денежном - на 0,9%, до 31,4 трлн рублей.

На товарном рынке объем торгов драгметаллами составил 3,0 млрд рублей (7,3 млрд рублей в апреле 2018 года), в том числе объем торгов золотом - 3,0 млрд рублей (1,1 т), серебром - 1,7 млн рублей (0,1 т). Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам апреля составил 8,4 млрд рублей при 3,1 млрд рублей в апреле 2018 года.