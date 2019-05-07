Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,57-0,62%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,57% - до 2565,10 пункта, индекс РТС снизился на 0,62%, до 1237,86 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск вырос на 0,23%, до 65,38 рубля, курс евро снизился на 0,06%, до 73,023 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,79% - до $70,38 за баррель.

"Внезапное усиление неопределенности вокруг торговой сделки США и КНР охлаждает аппетит к покупке риска. Также в среду будут опубликованы данные об экспорте и импорте Китая в апреле, что может локально повлиять на настроения", - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"В условиях отсутствия сигналов об активизации санкционных угроз российский рынок, по нашим ожиданиям, может демонстрировать нейтральную динамику в диапазоне 2560-2580 пунктов", - добавил он.

Кроме снижения объема рынка энергоносителей негативом для рубля могла стать и динамика валют развивающихся рынков, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Однако сегодня "российской валюте удалось не только удержать позиции, но и укрепиться". "При этом, с технической точки зрения, доллар закрепился выше уровня 65 рублей, который теперь выступает ближайшей поддержкой, что может говорить в пользу дальнейших попыток роста американской валюты", - считает он.