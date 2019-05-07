ЦБ сократил численность сотрудников на 5 тыс. в 2018 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России уменьшил численность сотрудников за 2018 год на 5 тыс., или на 9%, говорится в отчете регулятора.

"В целом в результате проведенной работы предельная численность работников Банка России в 2018 году уменьшилась на 5,0 тыс. единиц (на 9%) и составила 50,6 тыс. единиц", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что в соответствии с программой оптимизации расчетной сети территориальных учреждений продолжилась ликвидация расчетно-кассовых центров (РКЦ). Реорганизована система безопасности: на базе упраздненного Главного управления безопасности и защиты информации созданы Департамент информационной безопасности и Департамент безопасности Банка России.

Также Банк России в целях повышения квалификации персонала, взаимодействия с ведущими университетами и бизнес-школами мира создал Университет Банка России.

По состоянию на 1 января 2019 года структура Банка России включает 375 подразделений, в том числе центральный аппарат; семь главных управлений с входящими в их состав 74 отделениями; 25 подразделений, реализующих бизнес-процессы по межрегиональному принципу; 91 полевое учреждение; представительство Банка России в КНР и вспомогательные подразделения.

Ранее ТАСС сообщал, что в первой половине 2018 года, с учетом принятых в 2017 году решений, численность сотрудников Центробанка сократится на 3,2 тыс. единиц, или на 5,7%.