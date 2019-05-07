ЦБ в 2018 году выявлял основания для санации страховщиков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России в 2018 году при отдельных проверках страховых компаний выявлял основания для санации, следует из опубликованного во вторник годового отчета ЦБ РФ.

"В ходе отдельных проверок страховщиков выявлены основания для применения мер по предупреждению банкротства, в том числе связанные с многочисленными нарушениями порядка урегулирования убытков, высокие риски в части возможности обеспечения страховщиком исполнения обязательств по государственному контракту, а также признаки реализации страховыми организациями схем по "псевдострахованию" при осуществлении социально значимых видов страхования", - говорится в отчете.

Механизм санации страховых компаний, аналогичный банковскому механизму, законодательно введен в России в 2018 году, он предполагает вхождение ЦБ в капитал санируемой организации, ее докапитализацию и оздоровление и последующую продажу частному инвестору. На практике этот механизм пока не применялся. В 2017 году в периметр санации банка "Открытие" попал его дочерний страховщик "Росгосстрах", при этом докапитализация "Росгосстраха" за счет средств ЦБ осуществлялась через банк "Открытие". ЦБ РФ не ответил на запрос ТАСС о том, о скольких компаниях идет речь, почему к ним не были применены меры по предупреждению банкротства.

Кроме того, как отмечается в отчете, проверки установили подверженность повышенным рискам двух страховщиков, осуществляющих страхование гражданской ответственности застройщиков, "в том числе в связи с нерыночным механизмом формирования страховых тарифов и непроведением детального анализа деятельности застройщиков перед заключением соответствующих договоров страхования", говорится в отчете.

По состоянию на 31 декабря 2018 года право страховать ответственность застройщиков имели 11 страховщиков, но этот вид страхования фактически не осуществляется с конца 2018 года, когда ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект". До этого, также в 2018 году, прекратили работу на рынке страхования застройщиков два страховщика обанкротившегося девелопера Urban Group - ВСК (прекратила заключать новые договоры по застройщикам после краха Urban Group) и "Проминстрах" (эту компанию ЦБ исключил из списка страховщиков застройщиков).