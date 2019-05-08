Почти треть данных о границах между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Практически треть сведений о границах между субъектами РФ внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по итогам I квартала 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"По итогам I квартала 2019 года практически треть границ между субъектами внесена в ЕГРН. В нем содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами РФ. По сравнению с началом 2019 года прирост количества границ, внесенных в реестр, составил 7,7%", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в январе-марте 2019 года Кадастровая палата полностью внесла в ЕГРН сведения о границах между Ингушетией и Чечней на территории обеих республик. Кроме того, были внесены сведения о границах в Северной Осетии, Костромской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Томской областях.

В настоящее время данные о границах между субъектами РФ полностью внесены на территории Москвы, Бурятии, Калмыкии и Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Астраханской, Владимирской областей, Пермского края.

В Кадастровой палате отмечают, что в Центральном федеральном округе внесены данные о 28 из 94 границ, Северо-Западном - о 8 из 42 границ, Уральском - 19 из 29 границ, Дальневосточном - 18 из 35 границ, Южном - 9 из 24 границ, Сибирском - 9 из 48 границ, Приволжском - 16 из 79 границ, Северо-Кавказском - 5 из 27 границ.

"Функция установления границ между субъектами РФ возложена на региональные органы государственной власти. К 2021 году власти субъектов РФ должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой.