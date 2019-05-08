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Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,34 рубля

Курс евро составил 73,15 рубля

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 коп. и составил 65,34 рубля.

Курс евро не изменился по сравнению с уровнем на закрытии торгов во вторник и составил 73,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,24% и достиг отметки 2558,85 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,3% и составил 1234,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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