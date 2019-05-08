{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война
Обновлено 

В Китае заявили, что будут вынуждены принять контрмеры на повышение пошлин со стороны США

В Министерстве коммерции КНР отметили, что Пекин выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со будет введено в действие

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Китай сожалеет о решении Соединенных Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров и будет вынужден принять ответные меры. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства коммерции КНР.

"Китай выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со стороны США будет введено в действие, - говорится в заявлении ведомства. - КНР будет вынуждена принять контрмеры".

В среду власти США объявили о намерении увеличить с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов. Как ожидается, решение вступит в силу 10 мая.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
Кабмин определил ключевые меры по подготовке кадров для цифровой экономики
Для подготовки кадров планируется реализовать мероприятия по поддержке талантливых школьников и студентов в области математики и информатики
Читать полностью