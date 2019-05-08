Эксперт: Арктика нуждается в разработках для развития ветроэнергетики

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Новые разработки для развития ветроэнергетики необходимы для арктических территорий. Такое мнение высказал в среду ТАСС модератор запланированной на 23 мая панельной дискуссии "Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий" в рамках Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", генеральный директор ульяновской компании "Альтрэн" Aндрей Редькин.

"Несмотря на то, что ветроэнергетике уже более 50 лет, установлены сотни тысяч турбин, надежных и опробованных решений для арктических применений практически нет. Есть несколько разработок, которые являются на сегодняшний день экспериментальными, нужны и новые. Есть несколько внедрений маленьких турбин, но это все единичные случаи, не системные пока", - сказал собеседник агентства.

Редькин пояснил, что это связано с особыми условиями таких территорий. "В случае с обычной турбиной, даже если говорить про зимний пакет, условия и требования, предъявляемые к ней, - это эксплуатация при температуре до минус 40 градусов, "выживаемость" турбины при температуре до минус 50 градусов. Арктические требования значительно выше - это может быть "выживание" при температуре до минус 70 градусов, эксплуатация при температурах - минус 50-60 градусов", - уточнил он.

По мнению эксперта, это, в свою очередь, накладывает много ограничений. "Они касаются материалов, схем, которые используются. Например, сложно использовать какие-то жидкостные гидравлические агрегаты, не получается использовать коробки передач, поскольку в них масло содержится, при низких температурах нужно использовать определенные марки стали, потому что при минус 60 градусах металл утончается, есть ограничения на использования волокон и композитов", - добавил он.

Международный форум по возобновляемой энергетике "ARWE 2019" - площадка, объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов. Мероприятие проводится в Ульяновске с 2018 года, в этом году форум запланирован на 22-24 мая. Цель форума - содействие развитию возобновляемых источников энергии в России и выработка решений по взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH. Организацию осуществляют АО "Электрификация" - оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ).