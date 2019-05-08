Козак поручил к июню найти решения для использования турбин РФ в модернизации ТЭС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания по вопросу локализации производства газовых турбин высокой мощности поручил ведомствам до конца мая внести проект постановления о доведении локализации производства до 100% к 2025 году и разработать проект решения правительства о проведении конкурса на строительство новой генерации суммарной мощностью 1,4 ГВт с использованием экспериментальных образцов отечественных газовых турбин до 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В частности, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС России поручено до 30 мая представить в правительство согласованный проект решения о проведении до 1 сентября долгосрочного конкурентного отбора мощности (КОМ) новых генерирующих объектов с использованием экспериментальных образцов отечественных газовых турбин в диапазоне мощностей 60-80 МВт и 150-180 МВт суммарной мощностью до 1,4 ГВт с описанием территорий, где такие электростанции могут быть построены, а также с перечнем технических требований к генерирующим объектам и срокам начала обязательств по поставке мощности.

Кроме того, Минпромторгу с участием Минэнерго и Минэкономразвития до 30 мая поручено внести в правительство проект постановления для установления локализации газовых турбин к 2025 году до 100%, а также обеспечения контроля за сохранением и дальнейшим использованием в российской юрисдикции прав на технологии, конструкторскую и техническую документацию, патенты, ноу-хау в объеме, достаточном для производства и модернизации соответствующей продукции на территории страны.

Как сообщалось, в конце января правительство РФ одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. В рамках программы планируется модернизировать 39 ГВт в Европейской части России и Урале (первая ценовая зона) и Сибири (вторая ценовая зона) и еще 2 ГВт модернизировать или построить в неценовых зонах, куда относится регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми.

Одним из условий отбора в программу проектов для включения в программу модернизации является высокая степень локализации энергетического оборудования.