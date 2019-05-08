Эксперт: разработка технологий для ВИЭ в Арктике откроет новые перспективы для науки в РФ

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Россия может быть основным разработчиком технологий для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктике, это откроет новые возможности для отечественной науки и бизнеса. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор ульяновской компании "Альтрэн" - центра компетенций по возобновляемой энергетике Aндрей Редькин.

"У России в части работы в сфере возобновляемых источников энергии в арктических условиях этого опыта много. Россия может быть основным эксплуатантом, основным производителем и основным разработчиком таких технологий, но на сегодняшний момент это огромные возможности и для науки, и для бизнеса, в первую очередь в гражданской сфере применения, с учетом проекта Северного морского пути", - сказал Редькин, который является модератором запланированной на 23 мая панельной дискуссии "Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий" в рамках Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019".

По его словам, в этой сфере сегодня нет конкретного научно-технического задела. "Есть колоссальный задел материала, но он на сегодняшний день не используется и не применяется в этой области", - пояснил собеседник.

Он агентства уточнил, что главная задача предстоящей дискуссии в рамках форума - обозначить существующую проблематику. "Необходимо обозначить, в том числе, и коммерческую составляющую, какое-то технологическое решение, потому что требования инвестирования состоят в разработке новых технологий, новых материалов. При этом есть ряд сдерживающих факторов - регуляторных, например, нет защиты тарифа для инвесторов", - добавил он.

Международный форум по возобновляемой энергетике "ARWE 2019" - площадка, объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов. Цель форума - содействие развитию возобновляемых источников энергии в России и выработка решений по взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. Форум проводится с 2018 года в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).