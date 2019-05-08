СМИ: финансовому директору Huawei надлежит снова явиться в суд 23 сентября

ОТТАВА, 8 мая. /ТАСС/. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

В ходе прошедшего ранее в среду заседания суд, исходя из аргументов защиты и обвинения, не смог установить дату начала официальных слушаний дела об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады в США. В частности, обвинение настаивало на слушаниях в августе, но защита убедила судью, что им нужно больше времени на подготовку всех необходимых документов и более тщательное изучение дела. 23 сентября суд заслушает новые представления адвокатов и прокурора о назначении времени начала процесса.

Кроме того, по просьбе юристов финдиректора суд разрешил Мэн Ваньчжоу переехать из одного дома в Ванкувере, который принадлежит ее мужу, в другой, которым также владеет ее супруг. CTV добавил, что текущее рассмотрение представлений в суде вместо ожидаемых 30 минут растянулось на 2,5 часа.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. Мэн Ваньчжоу ранее подала гражданский иск к канадским властям, в котором утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права.