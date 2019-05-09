Китай выразил США протест по поводу планируемого одностороннего повышения пошлин

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Китайские власти выступают против намерений США в одностороннем порядке повысить пошлины на широкий перечень товаров из КНР с 10% до 25%. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн.

"Мы против одностороннего повышения пошлин Вашингтоном. Это не выгодно ни КНР, ни Соединенным Штатам, как и всему прочему миру", - отметил он, выступая на брифинге.

По словам Гао Фэна, за последние месяцы при урегулировании торгово-экономических противоречий обе стороны "проделали большой объем работы, добившись важного прогресса". "Надеемся, что США будут действовать с нами заодно, поддерживая диалог и избегая односторонних мир", - подчеркнул он, отметив, что Пекин полностью готов к любому исходу переговоров с США и уверен в собственных силах.

"Переговоры - единственный выход из сложившейся ситуации", - подытожил официальный представитель.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

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