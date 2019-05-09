HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании.

В общей сложности акционеры компании могут выручить $220,1 млн. Среди акционеров HeadHunter - фонды Highworld Investments Limited и ELQ Investors VIII Limited, они продадут более 16 млн американских депозитарных расписок в ходе IPO.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB выступят в качестве букраннеров. Объем IPO может вырасти до $253,1 млн, если учитывать опцион, который организаторы IPO смогут реализовать в течение 30 дней, чтобы купить дополнительные 2 млн 445 тыс. 652 расписок по цене размещения.

Акции рекрутинговой компании будут представлены на американской бирже NASDAQ под тикером HHR.

Сервис HeadHunter, оцененный в $675 млн, уже планировал провести IPO в 2018 году, но из-за принятия в США очередного пакета антироссийских санкций, размещение ценных бумаг пришлось отложить.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. На сайте компании размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Нынешний собственник - фонд "Эльбрус Капитал", купивший компанию в 2016 году у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей.