Акции HeadHunter выросли на 16,3 п.п. в первый день торгов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Акции российского рекрутингового сервиса HeadHunter выросли на 16,3 п.п. по итогам первого дня торгов на американской бирже NASDAQ. Как свидетельствуют данные торгов, цена акции на момент закрытия биржи достигла $15,7.

По данным биржи, цена акции выросла на 14 п.п. за первый час торгов. По состоянию на 15:46 по местному времени (22:46 мск) котировки увеличились на 22 п.п., до $16,47 за акцию, тем самым достигнув максимальных показателей. На момент закрытия торгов акции HeadHunter торговались на уровне $15,7 за бумагу.

HeadHunter провел первичное публичное размещение акций (IPO) 9 мая по цене $13,5 за акцию. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.

Сервис HeadHunter, оцененный в $675 млн, ранее планировал провести IPO в 2018 году, но из-за принятия в США очередного пакета антироссийских санкций размещение ценных бумаг пришлось отложить.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. На сайте компании размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Нынешний собственник - фонд "Эльбрус Капитал", купивший компанию в 2016 году у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей.