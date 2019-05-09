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Торговая война

Вице-премьер Госсовета Китая не считает поднятие пошлин решением проблем с США

Лю Хэ подчеркнул, что повышение пошлин навредит Пекину, Вашингтону, а также всему миру

ТАСС, 10 мая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, прибывший для переговоров в США, убежден, что повышение пошлин на товары не позволит решить проблемы в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

По его данным, Лю Хэ по прибытии в Вашингтон в беседе с журналистами выразил надежду на рациональные и честные переговоры с американской стороной. Он также заявил, что повышение торговых пошлин навредит Китаю, Соединенным Штатам, а также всему миру и что такая мера не является способом урегулирования сложившейся кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп в четверг допустил возможность заключения торговой сделки с Китаем уже на этой неделе.

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СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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