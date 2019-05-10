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Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Джеймс Коми подчеркнул, что требование уволить спецпрокурора - говорящий пример

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. С таким заявлением Коми выступил в четверг вечером в эфире телеканала CNN.

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Ведущий задал Коми вопрос о том, считает ли он, что у Трампа были преступные намерения, исходя из данных, представленных в отредактированной версии доклада Мюллера. "Абсолютно точно выглядит так, что были, учитывая пару эпизодов, - сказал Коми. - [Его] требование от [бывшего советника Белого дома] Дона Макгана уволить спецпрокурора - это, по-моему, говорящий пример".

Экс-директору ФБР был также задан вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что если бы Трамп не был президентом, то ему по результатам расследования Мюллера были бы выдвинуты официальные обвинения в препятствовании правосудию. "Да, я согласен, - ответил Коми. - Без сомнений". "Президент не находится выше закона, и я не согласен с мнением о том, что, поскольку президент возглавляет исполнительную власть, он не может препятствовать правосудию в связи с деятельностью исполнительной власти", - подчеркнул бывший глава ФБР.

Теги
СШАТрамп, ДональдКоми, ДжеймсМюллер, Роберт
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