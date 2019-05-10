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Торговая война
Обновлено 

В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США

В Пекине выразили надежду, что стороны будут работать вместе для решения существующих проблем

ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.

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"Соединенные Штаты повысили пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на сумму около $200 млрд. Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры", - говорится в заявлении ведомства.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне проводится 11-й раунд переговоров по торговле между КНР и Соединенными Штатами. "Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций", - подчеркивается в документе.

Теги
СШАКитайТорговая война
Торговая война
США увеличили до 25% пошлины на китайские товары
Ожидается, что Пекин выступит с ответным шагом
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