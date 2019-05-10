Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Совместные учения по отражению угроз в киберпространстве, а также совершенствованию механизмов информационной защиты проведут страны G7 в июне. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на открытии конференции по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Будучи председателем G7 в этом году, мы решили провести в странах объединения трансграничные учения с моделированием киберкризиса в следующем месяце, - сказал он. - Я уверен, мы сможем многое вынести из этих [учений] и вместе улучшить нашу устойчивость [к подобным угрозам], а также механизмы совместной работы".

Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран". "G20, как первый шаг, и далее [остальные страны], как второй шаг", - пояснил он, отметив, что преступники будут искать лазейки в системах наименее защищенных стран.

"Банки и финансовые институты должны продолжать укрепляться против потенциальных кибератак", - сказал Ле Мэр. Он напомнил о нескольких масштабных хакерских операциях с распространением вирусов Wannacry и notPetya, ущерб от которых обошелся банкам и различным коммерческим организациям в миллионы евро. По словам министра, Banque de France, выполняющий роль центрального банка страны, уже разработал меры для проверки финансовых учреждений на устойчивость к киберугрозам, признав в то же время, что банкам "еще предстоит выполнить домашнюю работу", чтобы соответствовать повышающимся требованиям в этой сфере.

"Сейчас мы сосредоточены не на повышении осведомленности о киберугрозах в финансовом секторе, вы и так прекрасно о них знаете, и финансовые институты знают об этом риске. Пришло время предпринимать меры в отношении рисков, связанных с информационной безопасностью. Мы должны обеспечить более тесное сплетение подходов, которые принимались независимо в разных юрисдикциях", - заключил он.