ОЭСР рекомендует Японии активней применять высокие технологии в сельском хозяйстве

НИИГАТА /Япония/, 11 мая. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует Японии активней использовать свои новейшие высокие технологии в национальном сельском хозяйстве. Об этом говорится в представленном в субботу на полях встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) докладе международной организации, передает корреспондент ТАСС.

"Япония известна во всем мире своими высокими технологиями, и мы рекомендуем ей активней использовать эти технологии для модернизации и развития национального сельского хозяйства", - отметил глава подразделения ОЭСР по торговле и сельскому хозяйству Кен Эш. В докладе также подчеркивается, что правительство Японии оказывает активную и обширную поддержку японским фермерам, и рекомендуется направить эту поддержку на повышение уровня технологий, используемых в сельском хозяйстве, что позволило бы японским фермерам становиться более конкурентоспособными.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, где находится наиболее уязвимое место японского сельского хозяйства, представитель ОЭСР подчеркнул, что именно активная защита со стороны государства может рассматриваться в качестве слабости японского аграрного сектора.

"На протяжении долгого времени власти Японии защищали национальное сельское хозяйство от международной конкуренции, изолировав от нее аграрный сектор и его производителей. Но изоляция была не только от международного, но и от всего рынка, и для такой инновационной экономики, как японская, это большая проблема", - отметил Кен Эш. По его словам, правительство Японии уже осознало стоимость такой защиты и изоляции и начало адаптировать свою политику в этой области, делая ее более открытой. "Мы рассчитываем, что движение в этом направлении будет продолжено и активизировано", - добавил он.

В Ниигате в субботу и воскресенье министры обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляющихся проблем. От России во встрече примет участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.