Россия стала главным гостем на ЭКСПО Шелкового пути в Китае

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /ТАСС/. Россия выступает главным гостем на открывшейся в субботу в городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси, Китай) 4-й международной ЭКСПО Шелкового пути. В этом году свой торгово-экономический, инвестиционный, туристический, образовательный и научный потенциал на выставке представляют регионы Уральского федерального округа, стенды которых объединены в единый национальный павильон.

Выступивший на церемонии открытия ЭКСПО полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что Россия и Китай обладают огромным потенциалом для дальнейшего развития и роста взаимодействия между странами. По его словам, наблюдается также увеличение числа российско-китайских совместных проектов, укрепление межвузовского и межрегионального взаимодействия. "Развивается туризм, молодежные обмены, университетские связи. Потенциал роста российско-китайского взаимодействия огромен", - заявил полпред.

"В этом году празднуется семидесятилетие образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие 70 лет наше партнерство поступательно развивалось. Товарооборот в 2018 году преодолел отметку в $100 млрд, из них $7,2 млрд приходится на Уральский федеральный округ", - сказал он.

Цуканов отметил большое значение ЭКСПО для развития межрегиональных связей, указав на то, что Уральский федеральный округ на выставке представляют пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей.

"Напомню, что взаимоотношения между регионами Урала и провинциями Китая сегодня приобретают особую важность, ведь 2018 и 2019 годы названы Годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. Надеюсь, что наши регионы проведут активную работу по укреплению связей с провинцией Шэньси, обсудят и наметят пути реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере", - сказал полпред.

Выставка в городе Сиань

Международное ЭКСПО Шелкового пути проводится в качестве площадки для продвижения сотрудничества по самым разным направлениям между странами инициативы "Один пояс - один путь". Главная тема нынешней выставки - "Новая эра. Новая ситуация. Новое развитие".

В программу мероприятий помимо работы тематических стендов входят более 30 международных конференций и форумов по таким направлениям, как экономика, торговля, культура, туризм, юриспруденция и инвестиционное сотрудничество. Общая выставочная площадь составила в этом году около 8 тыс. кв. м. В качестве еще одного главного гостя на ЭКСПО выступает Камбоджа.

Свои стенды на выставке в павильоне Уральского федерального округа открыли Курганская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область и Тюменская область.