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"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба"

Это стало возможно после проведения дополнительных исследований нефти специалистами венгерской компании MOL
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© Светлана Майорова/ТАСС

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны Европейского союза по трубопроводу "Дружба". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании.

"11 мая, в 14:35 "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать", - сказано в сообщении компании в Facebook.

Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию ОАО "Гомельтранснефть Дружба" от 19 апреля о несоответствии поступающей нефти стандартам качества. Впоследствии недостатки были устранены и нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, а 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.

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БелоруссияУкраинаРоссия
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