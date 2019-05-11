Цуканов: объем торговли Уральского федерального округа с Китаем недостаточен

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /ТАСС/. Товарооборот Уральского федерального округа (УФО) с Китаем должен быть выше нынешнего уровня. Об этом заявил в субботу находящийся с рабочим визитом в город Сиань (северо-западная провинция Шэньси) полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов на встрече с секретарем парткома провинции Ху Хэпином.

"Товарооборот между нашими странами в минувшем году составил чуть более $100 млрд, а товарооборот с Уральским федеральным округом - более $7 млрд. На мой взгляд, этого недостаточно. Цифры могли бы быть гораздо серьезнее", - сказал он. Чиновник выразил надежду на то, что приезд делегации в провинцию Шэньси и участие в проходящем в городе Сиань Международном ЭКСПО Шелкового пути позволит в дальнейшем увеличить объем торговли региона с Китаем.

В ходе беседы полпред отметил большой потенциал округа в сотрудничестве с регионами Китая, в частности с провинцией Шэньси, а также пригласил секретаря парткома посетить с рабочим визитом Уральский федеральный округ. Ху Хэпин выразил заинтересованность в данной поездке.

Секретарь парткома провинции отметил большие перспективы взаимодействия с регионами УФО по самым разным направлениям, включая импорт лесоматериалов, нефтяную сферу, образование, высокие технологии и сельское хозяйство. "Будучи отправной точкой Великого Шелкового пути, провинция Шэньси, расположенная довольно близко к России, очень заинтересована в развитии сотрудничества с Россией", сказал Ху Хэпин. На встрече секретарь парткома также поддержал предложение российской стороны о формировании бизнес-миссии из провинции Шэньси в регионы УФО.

ЭКСПО Шелкового пути

Международное ЭКСПО Шелкового пути проводится в качестве площадки для продвижения сотрудничества по самым разным направлениям между странами инициативы "Один пояс - один путь". Главная тема нынешней выставки - "Новая эра. Новая ситуация. Новое развитие".

В программу мероприятий, помимо работы тематических стендов, входят более 30 международных конференций и форумов по таким направлениям, как экономика, торговля, культура, туризм, юриспруденция и инвестиционное сотрудничество. Общая выставочная площадь составила в этом году около 8 тыс. кв. м. Россия принимает участие в ЭКСПО в качестве главного гостя.

В делегацию УФО на выставке вошли пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей. Свои стенды на ЭКСПО в российском павильоне для представления торгово-экономического, инвестиционного, туристического, образовательного и научного потенциала открыли Курганская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область и Тюменская область.