Моор: Тюменская область могла бы создать с Китаем крупный логистический комплекс

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /ТАСС/. Тюменская область готова развивать транспортное сообщение с Китаем и могла бы предложить совместный проект по созданию в регионе крупного логистического комплекса. Об этом сообщил в субботу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на встрече с прессой, губернатор области Александр Моор, который находится в китайском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе делегации Уральского федерального округа (УФО), принимающей участие в 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"Направление, которое нам кажется интересным, в том числе, в рамках проекта Шелкового пути - это логистика. В Тюмени мы могли бы предложить совместный проект по созданию крупного логистического комплекса", - сообщил он.

Что касается других перспективных направлений развития сотрудничества области с Китаем, губернатор назвал возможную кооперацию в части производства оборудования и технологий нефтегазодобычи и сервиса. "Безусловно, Китай сегодня способен самостоятельно у себя на территории производить, но полагаем, что такая кооперация, с учетом близости северных округов, где работают нефтегазовые компании, могла бы быть интересна нашим китайским партнерам", - сказал Александр Моор.

По его словам, интересен предприятиям области и китайский рынок продовольствия. "Безусловно, нам, тюменским предприятиям, интересен рынок продовольствия. Мы могли бы двигаться, и мы в этом направлении двигаемся уже. Пять тюменских компаний сертифицируют свою продукцию для поставки на китайский рынок", - сообщил губернатор.