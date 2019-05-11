Текслер: Челябинская область готова к работе с инвесторами из Китая

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /ТАСС/. Челябинская область заинтересована в развитии сотрудничества с КНР и готова к работе с китайскими инвесторами. Об этом сообщил в субботу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на встрече с прессой, врио губернатора области Алексей Текслер, который находится в китайском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе делегации Уральского федерального округа (УрФО), принимающей участие в 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"Я предложил китайским партнерам инвестировать в Челябинскую область - в те сектора, которые могут быть им интересны, и мы готовы эту работу проводить", - сказал он.

По словам Текслера, в настоящее время кооперационные связи области с Китаем ограничиваются обрабатывающими производствами, в первую очередь металлургией. "Есть взаимодействие по линии машиностроения, и в последние годы достаточно активно развивается сельхозкооперация - поставки сырья, пока, к сожалению, в основном первичного сельскохозяйственного сырья. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально развивать взаимодействие по линии сельского хозяйства и при этом поставлять не только зерно, не только сельскохозяйственную продукцию, которую собирают в поле, но и переработанную продукцию с высокой степенью переработки", - сказал он.

В качестве одного из перспективных направлений развития взаимодействия с Китаем Алексей Текслер назвал и развитие городской среды. "Надо сказать, что наши китайские партнеры в этой части продвинулись, и за последние 20-30 лет ими много сделано. Речь идет об общественном транспорте, о развитии умного города", - отметил он, добавив, что можно было бы обратить внимание на те оптимальные решения на этом направлении, которые принимались в Китае. "Мы тоже эти вопросы обсуждали", - сказал врио губернатора.

"Надо сказать, что у нас есть перспективы более широкого культурного взаимодействия. Здесь тоже есть возможность более тесных культурных связей, которые двигают в том числе и туристическую отрасль", - считает он.

Глава региона обратил внимание и на взаимодействие в сфере строительства в части материалов и технологий, указав на то, что Челябинской области как растущему региону "есть над чем поработать на этом направлении при взаимодействии с Китаем". Упомянул врио губернатора и о перспективах сотрудничества в области медицины, которое пока недостаточно развито.