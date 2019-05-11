Цуканов: открытие авиасообщения Екатеринбурга с китайским Сианем изучается сторонами

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Уральский федеральный округ (УФО) изучает возможность налаживания прямого авиасообщения с китайским городом Сиань (северо-западная провинция Шэньси), данный вопрос уже поднимался на встречах с китайской стороной. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов, который находится с рабочим визитом в городе Сиань во главе делегации из регионов округа, принимающей участие в проходящей в городе 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"Сложно говорить о взаимоотношениях, когда нет транспортного сообщения. Сюда (в Сиань - прим. ТАСС) можно прилететь только через Москву, но понятно, что это слишком долгий путь. Конечно, здесь четкий экономический расчет и целесообразность открытия этого маршрута (Екатеринбург - Сиань - прим. ТАСС). По крайней мере, вопрос губернаторами обозначен", - сказал полпред.

По его словам, данный вопрос уже поднимался на встречах с китайской стороной. "Мы озвучивали, и китайская сторона тоже задавала вопросы по возможности открытия авиарейса, но понимаем прекрасно, что с нашей стороны этот вопрос может решаться несколько быстрее, чем с китайской стороны", - сообщил Цуканов.

"Нужно изучать возможности его решения. Понятно, если появится прямое сообщение, появятся и новые связи. Не только туристы поедут, но и бизнес поедет и в ту, и в другую сторону", - отметил полпред.

На состоявшейся в субботу встрече полпреда президента РФ в УФО с партийным секретарем провинции Шэньси Ху Хэпином губернатором Свердловской области была озвучена инициатива открытия прямого рейса Екатеринбург - Сиань. Данное предложение было поддержано китайской стороной.