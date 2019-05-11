Цуканов: Урал может сотрудничать с китайской провинцией Шэньси в автомобилестроении

СИАНЬ /Китай/, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Уральский федеральный округ (УФО) мог бы взаимодействовать с китайской северо-западной провинцией Шэньси в сфере автомобильной промышленности. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов, который находится с рабочим визитом в городе Сиань во главе делегации из регионов округа, принимающей участие в проходящей в городе 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"У нас производится и металл для автомобилей, у нас производятся шины для малых автомобилей. Практически все производится для того, чтобы выпускать автомобили. Понятно, что этот вопрос решается не только властями региона и с российской стороны, и с китайской стороны, но это вызывает интерес. И это была бы очень интересная кооперация. По крайней мере в Уральском округе локализация могла бы быть не 5%, как мы видим у некоторых наших партнеров, которые производят автомобили, 5%,10%,15%, а гораздо выше", - считает он.

Визит в Китай, по словам полпреда, показал, что регионам УФО есть еще над чем работать в плане технологий. "Я думаю, что надо последовательно смотреть в сторону создания новых инновационных предприятий. Нефть, газ - это хорошо, но это невозобновляемый энергоноситель. И уже, наверное, пора задуматься над тем, что будет через 20, через 30, через 40 лет", - считает Николай Цуканов.

В делегацию Уральского федерального округа (УФО) в ходе этого масштабного визита вошли пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей. Свои стенды на ЭКСПО в российском павильоне для представления торгово-экономического, инвестиционного, туристического, образовательного и научного потенциала открыли Курганская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область и Тюменская область.

Программа визита, помимо участия в выставке, предусматривает контакты деловых, научных и образовательных кругов, а также встречи на уровне руководства двух регионов для обсуждения дальнейших перспектив взаимодействия по самому широкому кругу вопросов, включая торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.