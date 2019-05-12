Министры сельского хозяйства G20 договорились развивать инновации и новые технологии

НИИГАТА, 12 мая. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) на двухдневной встрече, которая прошла в японском городе Ниигата, договорились активизировать развитие и внедрение инноваций и новых технологий. Об этом говорится в принятой в воскресенье совместной декларации, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы подтвердили, что инновации и знания являются критическим фактором для поддержания стабильного роста в агропищевом секторе. Мы подчеркиваем важность инноваций в сельском хозяйстве, важность доступа к передовым технологиям и их использование. Отмечаем огромный потенциал того, что сельское хозяйство может получить от использования этих технологий", - говорится в документе. В декларации подчеркивается необходимость повысить объемы производства сельскохозяйственной продукции, в то же время повысив эффективность ее распределения.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава, выступая по итогам прошедшей двухдневной встречи, подчеркнул, что она прошла успешно, а дискуссия представителей 20 самых развитых и развивающихся экономик мира была активной и плодотворной. "Мы сошлись во мнении о необходимости бороться с нерациональным использованием продукции, что необходимо для достижения продовольственной безопасности, столь востребованной на фоне растущего населения", - отметил он. Ёсикава также подчеркнул, что министры G20 отметили важность привлечения в отрасль молодежи и использования автоматических и беспилотных технологий на фоне старения населения и сокращения человеческих ресурсов, вовлеченных в аграрный сектор по всему миру.

В совместной декларации также отмечается важность роли женщин в аграрном секторе. "Мы будем стремиться к преодолению барьеров, которые мешают женщинам быть равноправными участниками и бенефициарами аграрного сектора", - говорится в совместном документе. Стороны также подчеркнули необходимость повышения квалификации среди всех участников отрасли. "Мы уверены, что обладающие высокими навыками люди приведут к еще большему развитию и внедрению инноваций в сельскохозяйственном секторе", - отмечается в декларации по итогам министерском встречи.

В Ниигате в субботу и воскресенье министры сельского хозяйства G20 обсудили, какие вызовы стоят перед современным аграрным сектором и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляющихся проблем. От России во встрече принял участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.