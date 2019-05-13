Прямые авиарейсы связали Астрахань с Краснодаром и Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания UTair открыла первые прямые рейсы из Астрахани в Краснодар и Сочи. Летать между городами будут самолеты Boeing, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Благодаря прямым рейсам жители страны могут летать в другие города и регионы без пересадок в Москве. В этом году UTair открыл прямые рейсы из Астрахани в крупнейшие южные города", - приводит пресс-служба слова президента "UTair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Рейсы будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям, вернуться из Краснодара в Астрахань пассажиры смогут во вторник, четверг или субботу.

UTair - четвертая по величине авиакомпания в России - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, компания привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).

В пресс-службе UTair в апреле заявили, что авиакомпания планирует совершать все полеты по расписанию, несмотря на оговорку о возможной приостановке деятельности в опубликованном ранее отчете.