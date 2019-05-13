Объем сотрудничества между Россией и Белоруссией в ОПК с 2001 года превысил $1 млрд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем сотрудничества между "Рособоронэкспортом" (входит в Ростех) и белорусскими организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с 2001 года превысил $1 млрд. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. Объем сотрудничества "Рособоронэкспорта" с белорусскими организациями ВПК начиная с 2001 года превышает $1 млрд", - приводятся слова Михеева в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе, стороны сотрудничают как в поставках финальной продукции и комплектующих, так и в совместных научно-исследовательских и практических проектах.

15 мая в Минске откроется международная выставка вооружения и военной техники "МИЛЕКС-2019". В ней примет участие и РФ, экспозиция которой займет свыше 500 кв. м. Представлять свою продукцию будут такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш". Стенд "Рособоронэкспорта" будет включать 220 образцов, в том числе танк Т-90С, учебно-боевой самолет Як-130, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Тор-М2КМ", боевые машины поддержки танков БМПТ, РСЗО "Смерч" и другую технику.

Как подчеркнул Михеев, данная выставка рассматривается как отличная возможность "продвижения российской продукции в страны Европы, Средней и Центральной Азии, Закавказья". При этом "Рособоронэкспорт" планирует провести обширную деловую программу, в том числе переговоры с представителями Вооруженных сил и других силовых структур Белоруссии.

Выставка "МИЛЕКС-2019" будет проходить в Минске с 15 по 18 мая.