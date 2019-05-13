МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"В марте инфляция ускорилась до 5,25% с 5,22% в феврале. Годовой рост цен на продовольствие и услуги стабилизировался, а ускорение произошло за счет небольшого повышения темпов роста цен на непродовольственные товары. Достигнув пика в марте, инфляция в апреле снизилась до 5,2% на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги", - говорится в документе.