В СП сообщили, что "Автодор" в 2018 году построил менее половины запланированных автодорог

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" в 2018 году показала худший результат деятельности за 10 лет существования. Компания построила и реконструировала менее 50% от запланированных автодорог, говорится в сообщении Счетной палаты.

"В 2018 году госкомпания "Российские автомобильные автодороги" показала худший результат деятельности за все 10 лет своего существования. "Автодор" не выполнил 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, установленных в программе деятельности госкомпании на 2018 год, непосредственно связанных с проведением дорожных работ. Не завершил работы по строительству и реконструкции 317,7 км автомобильных дорог. Это больше половины планового показателя - 54,9%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Счетной палаты, результативность использования субсидии, которая была предоставлена госкомпании в 2018 году, - всего 45,1%. При этом средства были использованы практически полностью - 99,8% от выделенных 74,8 млрд рублей. Как пояснили в ведомстве, высокий показатель при такой низкой результативности связан с выплатой авансов компаниям-подрядчикам в конце года.

Как показала проверка, "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог. "Доход от сбора платы в 2018 году составил 13,1 млрд рублей - 77% от предусмотренного объема", - отмечается в сообщении Счетной палаты. Кроме того, госкомпания не может решить вопрос по привлечению средств инвесторов на строительство автодорог. "Фактически в 2017-2018 годах госкомпания не привлекла средства инвесторов и концессионеров на общую сумму 72,4 млрд рублей", - констатировал аудитор ведомства Валерий Богомолов.

По словам председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко, назначенного на должность в феврале 2019 года, новое руководство уже работает над исправлением недочетов прошлой команды.

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.