Суд признал законным штраф Twitter в 3 тыс. рублей за отказ предоставить данные

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей компании Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

"Решением Таганского районного суда Москвы от 8 мая 2019 года постановление мирового судьи судебного участка 422 Таганского района Москвы оставлено без изменений, а жалоба защитника компании "Твиттер" Михеенковой М. А. - без удовлетворения", - сказала представитель суда. Решение суда о штрафе вступило в силу.

5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, признав виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление сведений или информации"). 12 апреля суд принял аналогичное решение в отношении Facebook.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом"). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года.

По словам главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьева, компания Twitter дважды не предоставила схему рабочих мест, на которых размещены данные пользователей социальной сети, и копию договора аренды.