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"РЖД Логистика" вывела на регулярную основу транзитные перевозки между Китаем и Финляндией

Контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй в Европу с периодичностью раз в две недели

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" перевело на регулярную основу железнодорожные отправки на маршруте Китай - Финляндия, следует из сообщения компании.

Данный маршрут является "круговым", предусматривая возможность обратной загрузки в Финляндии.

В настоящее время контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в Европу с периодичностью раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии. Маршрут проходит через погранпереходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. В дальнейшем планируется выход на еженедельные отправки. Срок доставки в среднем составляет 14 дней.

Сервис был запущен совместно с АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (АО "ОТЛК ЕРА"), Nurminen Logistics и Hefei International Land Port Development Co., Ltd.

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