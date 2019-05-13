Калужский завод Volkswagen проиндексирует зарплату после обращения рабочих

ТАСС, 13 мая. Компания Volkswagen Group Rus готова в одностороннем порядке заключить дополнительное соглашение к действующему коллективному договору и индексировать заработную плату сотрудникам до 14,2% к концу 2019 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

В феврале 2019 года три профсоюзных организации завода временно объединились, чтобы выдвинуть руководству калужского предприятия требования о повышении заработной платы и иных выплат, а также прозрачности сокращения сотрудников. В начале переговоров руководство компании предлагало индексировать зарплаты на 4,6%, утверждая, что больший рост приведет к удорожанию продукции предприятия. Однако незадолго до заключения допсоглашения временный объединенный профсоюз распался из-за разногласий. Средняя заработная плата на калужском заводе Volkswagen, по данным профсоюза АСМ, составляет около 38 тыс. рублей.

"Компания Volkswagen Group Rus завершила плановые переговоры с сотрудниками и готова к заключению дополнительного соглашения к действующему коллективному договору. Соглашение должно зафиксировать условия оплаты труда и социальный пакет для сотрудников до 2021 года. В результате переговоров компания предлагает шаги по индексации заработной платы и выплатам, которые суммарно составят средний рост дохода сотрудников в размере до 14,2% к концу 2019 года, а кумулятивный рост до конца 2020 года по сравнению с текущей ситуацией может составить до 27,9% (включая индексации, бонус и дополнительные выплаты)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании пояснили, что с июля 2019 года заработная плата поднимется на 7%, помимо этого рабочие смогут дважды в год получить премию за производительность труда в размере 10 тыс. рублей. В 2020 году компания проиндексирует зарплаты согласно инфляции и надбавит еще порядка 2,5% сверху. Для сотрудников с детьми до трех лет предусмотрен более гибкий график работы.

В сентябре 2018 года сотрудники завода, опасаясь сокращений, объявили так называемую итальянскую забастовку, под которой понимается строгое исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил. При обычной работе скорость движения техники составляет десять километров в час, во время итальянской забастовки она упала до предусмотренной инструкциями по технике безопасности - пять километров в час.

Калужский завод Volkswagen был открыт в 2007 году на территории технопарка "Грабцево". Предприятие объединяет цеха по производству бензиновых двигателей и производство полного цикла автомобилей Volkswagen и Skoda. В 2017 году с конвейера калужского завода сошли 118,5 тыс. Volkswagen Tiguan и Polo, Skoda Rapid, это на 8500 больше чем в 2016 году.