В Петербурге создают единый портал обеспеченности жителей услугами связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга в рамках национальной программы "Цифровая экономика" создают единый портал обеспеченности услугами связи, с помощью которого любой желающий узнает об операторах, предоставляющих услуги связи в интересующей его локации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

"Услуги связи должны становиться более качественными и доступными. Одним из существенных препятствий для этого в ряде случаев является монополизм некоторых операторов связи, когда в определенных жилых домах и деловых зданиях присутствует только один оператор. Это лишает абонентов возможности выбора поставщика услуг связи на конкурентной основе, а оператора-монополиста - стимула делать услуги более доступными и качественными. Для создания предпосылок к стимулированию конкуренции на рынке услуг связи мы работаем над вопросом создания единого независимого портала обеспеченности услугами связи", - сказала представитель пресс-службы.

Также специалисты комитета начали проектирование единой платформы для управления "большими данными", которая позволит обеспечить комплексный сбор таких данных, поступающих из самых разных источников, их централизованную аналитику.

"За годы работы в различных отраслевых и межведомственных информационных системах Санкт-Петербурга накоплен огромный массив информации, который может быть использован на благо города. Кроме того, у нас есть возможность взаимодействовать в данных вопросах с бизнес-структурами (например, операторами связи, социальными сетями, картографическими сервисами), которые также владеют значительными объемами информации", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что на основе такой платформы власти смогут моделировать процессы развития городской среды, обеспечить возможность прогнозирования и проверки прикладных гипотез, формулируемых отраслевыми специалистами и необходимых для решения отдельных частных задач развития города. Проектирование платформы ведется специалистами комитета, после того, как будут выработаны требования к ней, ведомство объявит конкурс в соответствии с законодательством о закупках. Вопрос стоимости будет озвучен после разработки проекта, уточнили в пресс-службе комитета.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года представляет собой один из 12 нацпроектов и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.