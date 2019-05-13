Комитет Госдумы одобрил ко II чтению пакет законопроектов о продлении амнистии капиталов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении внесенный правительством РФ пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об зарубежных активах и счетах в банках с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Одновременно в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс вносятся поправки, которые предусматривают предоставление гарантий от уголовного и административного преследования участникам амнистии капиталов, если деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее - до 1 января 2018 года).

Всего ко второму чтению комитетом было одобрено восемь поправок к законопроектам. "Поправки носят уточняющий характер", - отметил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Планируется, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов на заседании 15 мая.

Первый этап амнистии капитала в России проводился в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным Минфина, тогда было подано 7,2 тыс. деклараций. Второй этап амнистии капиталов стартовал в России с 1 марта 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. За этот период россияне могли задекларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета, при этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требовалось.