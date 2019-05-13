Украинцам снова повысят цену на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приняла решение о повышении цены на газ для населения на 4,6% - до 8627 гривен/тыс. куб. м (около $330) с 1 июня, несмотря на то, что ранее правительство страны решило снизить цену на 3,54%, до 8247 гривен (около $315) с 1 мая. Таким образом, цена вырастет на 380 гривен (около $15).

"Нафтогаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ [для населения] на 4,6%, или на 380 гривен, до 8627 гривен/тыс. куб. м", - сообщило агентство "Украинские новости" в понедельник, утверждая, что располагает копией дополнения к договорам купли-продажи газа.

22 апреля правительство Украины и "Нафтогаз" согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая - до 8247 гривен. Этому предшествовало требование премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ультимативной форме к "Нафтогазу" проинформировать общество, что цены на газ для населения не будут повышаться с 1 мая. Гройсман заявлял, что если "Нафтогаз" этого не сделает, то он лично инициирует вопрос об увольнении главы компании Андрея Коболева и всего состава правления предприятия.

19 октября 2018 года кабмин принял решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (около $327) за тысячу кубометров в рамках исполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ). Гройсман в этой связи подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и, как следствие, наступлением дефолта. Кроме того, он отметил, что фактически отстоял повышение цены на 23,5% вместо 60%, на чем настаивал МВФ.