МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"Задолженность компании PDVSA снизилась с $2,3 млрд в конце прошлого года до уровня $1,8 млрд [в первом квартале], это полностью плановое погашение предоплатных контрактов, и оно происходит полностью в соответствии с графиком", - сказал топ-менеджер.

С 2014 года "Роснефть" выдавала PDVSA авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США, принадлежит PDVSA).

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