Toyota подала заявку на подписание специнвестконтракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Компания Toyota подала заявку в Минпромторг России на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Toyota подала заявку в Минпромторг РФ на заключение СПИК. Пока дальнейшие подробности прокомментировать не можем", - сказала представитель пресс-службы.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщало, что в рамках СПИК автопроизводитель планирует модернизировать производство в Санкт-Петербурге, где собираются две модели. Ожидается, что 10% выручки Toyota в России, а это около 1 трлн рублей, будет идти от экспорта. Налоговые же поступления за 10 лет действия контракта составят 150 млрд рублей.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Camry и кроссовер RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Белоруссии.